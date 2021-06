Chelsea : La liste des yachts d’Abramovich. Elle est folle

Roman Abramovich change de yacht comme certains de voitures.

« Solaris » sera le prochain, il va sortir bientôt du chantier naval de Bremerhaven, en Allemagne. Ce yacht de 140 mètres de long est une commande de Roman Abramovich, oligarque russe surtout connu du grand public, pour sa propriété du club de Chelsea. « Solaris » sera le megayacht le plus puissant du monde, qui vient s’ajouter à « L’Eclipse ».

Après L’Eclipse le plus long, Solaris le plus puissant

L' »Eclipse » ou, anciennement le plus long yacht personnel sur la planète. Parce qu’avoir le yacht le plus quelque chose, est un signe de puissance, dans le monde des ultra-riches. Roman Abramovich, l’est énormément à ce niveau et cela dure depuis pas mal de temps. L' »Eclipse » est le navire de la démesure, avec son double héliport, sa discothèque, le cinéma, la bibliothèque, l’aquarium géant, sa galerie d’art, sa salle de jeu, même une salle de conférence, ainsi que des espaces de remis en forme (spa, jacuzzi, double piscine…).

Roman Abramovich bat des records planétaires avec ses yachts

Le délire jusqu’à son extrême a poussé Roman Abramovich, à pourvoir son yacht d’un bouclier anti-paparazzi. Il lui a été livré en 2010, la même année que « Luna », alors rien de moins que le deuxième plus grand yacht d’expédition. Sa construction aurait coûté 400 millions d’euros (contre 1,5 milliards pour L' »Eclipse »), son propriétaire l’a revendu en 2014, à un oligarque Azéri, pour 360 millions.

Son premier yacht est à vendre pour 22 millions d’euros

L' »Eclipse » est resté trois ans, après sa livrée, en 2010, le plus long yacht du monde. Avant, l’homme d’affaire de 52 ans s’est offert Le Grand Bleu, en 2002 qu’il a finalement revendu à un de ses amis. Enfin « Sussurro », le premier yacht connu d’Abramovich, construit en 1998, il a été laissé à son ex-femme, Irina Vyacheslavovna, au moment de leur coûteux divorce. Il est aujourd’hui à vendre pour 22 millions d’euros.