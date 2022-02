Chelsea : Le jet à 40 M€ d’Abramovich dérouté en Lettonie

Le jet privé de Roman Abramovich a été contraint de quitter le sol européen, pour la Lettonie.

C’est l’une des conséquences voulues par l’Europe, après que ses membres aient interdit les avions russes, civils ou militaires, de lignes ou privés, de survoler leur territoire. Hier dimanche, tel que l’a repéré le compte nouvellement créé « Russian Oligarch Jets », le jet privé de Roman Abramovich a quitté le sol du Luxembourg pour traverser les frontières et rejoindre la Lettonie.

Stationné au Luxembourg, le jet d’Abramovich est parti en Lettonie

C’est à Riga, ou dans la banlieue proche de la capitale, que l’appareil du patron de Chelsea s’est posé. Son jet est un modèle, Bombardier BD-700-1A10 Global 6000, selon la configuration, il vaut plus ou moins, une quarantaine de millions d’euros. C’est l’un des avions d’affaires qui peut avaler la plus grande distance ; jusqu’à près de 10 000 kilomètres d’autonomie et une vitesse de croisière à plus de 900 km/h. Il est long de plus de trente mètres et les approche en envergure.

Roman Abramovich’s Jet LX-LUX Landed near Riga, Riga (city), LV. pic.twitter.com/fvQ84TGK38 — Russian Oligarch Jets (@RUOligarchJets) February 27, 2022

Un avion pour homme d’affaires fortunés comme l’est le patron de Chelsea

Ce jet peut accueillir jusqu’à trois membres d’équipages et plus d’une dizaine de passagers, selon la configuration intérieure. Immatriculé LX-LUX, celui de Roman Abramovich est reconnaissable par la couleur anthracite, sur la queue et le bout des ailes de l’appareil. L’oligarque russe aurait un autre avion en sa possession, plus gros car de type Airbus.