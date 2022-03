Chelsea : Les 10 recrues les plus chères de l’ère Roman Abramovich

Pour son seul top 10 des recrues les plus chères, Roman Abramovich a investi plus de 666 M€.

Avec les récents événements liés à la guerre en Ukraine, Roman Abramovich, le propriétaire du Chelsea FC, s’est résolu à vendre son club. Il avait racheté l’équipe londonienne en 2003, et avait investi de larges sommes, pour permettre aux Blues d’atteindre les sommets d’Europe. Un objectif qui a brillamment été rempli, car deux Ligues des Champions, un mondial, deux Ligues Europa et cinq Premier League ont été remportées, depuis son arrivée.

Romelu Lukaku est la recrue la plus chère de Chelsea

Quasiment 10 ans après notre premier classement, seul Fernando Torres garde sa place dans la liste. Bien que décevant lors de son passage à Londres, l’Espagnol avait coûté plus de 58 M€, à Roman Abramovich, pour l’arracher d’Anfield. C’est un autre attaquant, belge cette fois-ci, qui arrive à la première place. Romelu Lukaku est le seul élément de ce top 10, à dépasser une indemnité de transfert supérieure à 100 M€ (113 M€). Il est également la recrue la plus récente de cette hiérarchie.

Plus d’un demi milliard d’euros a été dépensé par Roman Abramovich

666,7 millions d’euros. C’est le montant que le milliardaire russe a investi sur ce top 10. Ce dernier est majoritairement composé de joueurs qui évoluent toujours à Chelsea (8 sur 10). Outre Torres qui a pris sa retraite, il n’y a qu’Alvaro Morata, attaquant de l’Atletico Madrid, prêté à la Juve, qui ne figure plus dans les rangs du club londonien. Ces dernières années, l’oligarque russe a plus investi, pour élever son club dans les plus hautes sphères du football. Avec une forme de succès.

Nom du joueur Saison de recrutement Indemnité de transfert 1. Romelu Lukaku 2021-2022 113 M€ 2. Kai Havertz 2020-2021 80 M€ 3. Kepa Arrizabalaga 2018-2019 80 M€

