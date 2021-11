Chelsea : L’incroyable nouveau megayacht à 500M€ d’Abramovich en images

Une autre folie de Roman Abramovich pour ce yacht tout juste sorti des chantiers de fabrication.

Ne parlons même plus ici, de folie des grandeurs ; Roman Abramovich a dépassé ce stade avec l’Eclipse, un autre de ses yachts demeuré plus de trois ans, le plus long à 170 mètres, et aujourd’hui toujours le deuxième plus cher de la planète. Toujours plus, telle pourrait être la devise du patron des Blues de Chelsea, qui a cette fois en sa possession, le megayacht le plus puissant sur la surface du globe.

Solaris, un monstre des mers à 500 M€

Il s’appelle Solaris et le voici à découvrir dans la séquence ci-dessus. Il n’est pas beaucoup moins long que l’Eclipse, avec ses 140 mètres de long et il est estimé valoir près d’un demi milliard d’euros. Avec ses 48 cabines, il peut recevoir jusqu’à 36 personnes, dans un confort ultime, servis par une soixantaine de membres d’équipage, nécessaires pour faire tourner ce géant privés des mers. Il y a huit ponts et bien évidemment un héliport pour faciliter l’arrivée du boss, quand il décide d’y séjourner.

Le patron de Chelsea a plusieurs yacht dingues en sa possession

Le dernier yacht de l’oligarque russe est récemment sorti des chantiers de Bremerhaven en Allemagne, où il a été construit. Il s’ajoute à la liste totalement folle des yachts à la propriété de Roman Abramovich, qui a plus que L’Eclipse et Solaris en sa possession. Parce que le patron du club champion d’Europe semble ne rien faire, si ça ne relève pas du gigantisme !