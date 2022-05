Chelsea n°1, les 10 rachats de clubs sportifs les plus chers de l’histoire

Les supporters de Chelsea vont avoir un nouveau patron à la tête du club.

L’offre de reprise a été officialisée, ce samedi, par les communicants du club de Chelsea, sur les réseaux sociaux. Le gouvernement britannique a donné son approbation, au projet de reprise mené par l’homme d’affaire américain, Todd Boehly et ses partenaires, déjà lui même largement impliqué dans le sport, en tant que propriétaire des Dodgers de Los Angeles (baseball). Coût de l’opération : 5,2 milliards de dollars (4,93 milliards d’euros), le club de foot londonien devenant alors, la franchise sportive la plus chère de l’histoire, dans le cadre d’un rachat.

5,2 milliards de dollars pour Chelsea, un record

C’est d’autant plus notable que rarement une équipe de football avait été reprise à ce niveau d’investissement (au-delà du milliard de dollars), à part Manchester United, en 2005. Si bien que jusqu’alors le top 10 était campé en quasi intégralité, que par des franchises du sport américain : basket, en NBA, hockey, en NHL, foot US, en NFL, ou baseball, en MLB. Fait amusant, Todd Boehly est présent deux fois dans ce classement, en tant que meneur du consortium à la poursuite de Chelsea et déjà avec les Dodgers rachetés à un certain Frank McCourt (actuel propriétaire de l’Olympique de Marseille), en 2012.

Roman Abramovich forcé de passer la main 19 ans après

L’opération de reprise des Blues devrait être achevée à la fin de ce mois de mai. Chelsea vaut désormais plus du double des Mets de New York, pour lesquels Steven A. Cohen a payé 2,4 milliards de dollars en 2020, pour le rachat de l’intégralité des parts du club, dont il était jusqu’alors actionnaire minoritaire. Chelsea appartenait depuis 19 ans à Roman Abramovich, mais avec l’entrée ne guerre de la Russie en Ukraine et le gel des avoirs des oligarques russes par le gouvernement anglais, il a été contraint de passer la main, en un temps quasi record.

Les 10 rachats de clubs sportifs les plus chers de l’histoire

10. Seattle Mariners (Baseball) = 1,2 milliards $

9. Miami Marlins (Baseball) = 1,2 milliards $

8. Buffalo Bills (Football américain) = 1,4 milliards $

7. Manchester United (Football) = 1,5 milliards $

6. Los Angeles Dodgers (Baseball) = 2 milliards $

5. Los Angeles Clippers (Basket) = 2 milliards $

4. Houston Rockets (Basket) = 2,2 milliards $

3. Carolina Panthers (Football américain) = 2,3 milliards $

2. New York Mets (Baseball) = 2,4 milliards $

1. Chelsea FC (Football) = 5,2 milliards $