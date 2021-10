Chelsea : Les salaires des joueurs de Chelsea cette saison 2021-2022

Que gagnent les Blues de Chelsea, champions d’Europe en titre.

A quel point faut-il être riche pour gagner la Ligue des champions ? L’adage selon lequel l’argent ne fait pas le bonheur n’existe pas dans le football. Preuve encore ici, avec la grille des salaires des joueurs de Chelsea, cette saison 2021-2022. Ce sont eux, les hommes de Thomas Tuchel, les champions d’Europe en titre.

Romelu Lukaku nouveau patron des salaires

Et sur la masse salariale, le club de Londres devrait s’approcher du top 5 européens, sachant qu’à 323 millions d’euros, la saison dernière, elle a encore gonflé cet été, avec le transfert de Romelu Lukaku, de retour sept ans après. Et cette fois dans le costume du patron de l’attaque, flanqué d’un salaire à près de 350 000 livres par semaines ; il est le joueur le mieux payé du collectif de Chelsea, et le sixième, à l’échelle de toute la Premier League.

N’Golo Kanté sur le podium chez les Blues

L’attaquant allemand Kai Havertz (19,2 M€/ans) et le milieu de terrain champion du monde français, N’Golo Kanté (17,85 M€/an), complètent le podium du club de Roman Abramovich. Les salaires à découvrir dans le tableau en page suivante, sont des estimations annuelles exprimées en brut, indépendamment des primes individuelles ou collectives de chacun et traduit de la livre à l’euro, au cours monétaire de 1livre = 1,18549 euros.

Tous les salaires des Blues de Chelsea cette saison 2021-2022

Joueur Salaire en 2021-2022 Echéance du contrat Kepa Arrizabalaga 9,48 M€ 2025 Edouard Mendy 3,18 M€ 2025 Antonio Rüdiger 6,12 M€ 2022 Andreas Christensen 4,92 M€ 2022