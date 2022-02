Le monde ne tourne plus vraiment rond, ce jeudi matin, dans les heures qui suivent l’offensive russe sur l’Ukraine. Entre émoi et effroi, la communauté internationale tente depuis de peser de tout son poids, pour éviter une guerre dont on ignore encore les répercussions possibles sur le monde occidental. Tout est prétexte à freiner les ardeurs du pays de Poutine, en Angleterre, un député propose aujourd’hui de retirer le club de Chelsea, à son propriétaire, Roman Abramovich.

Lequel, s’il s’en défend, entretiendrait des liens étroits avec le président de la Russie. Il y a un an, Abramovich a porté plainte contre un éditeur de livres, parce qu’un ouvrage affirmait qu’il avait acheté le club londonien, sous la pression de Poutine. Ce jeudi, un député britannique, Chris Bryant, demandé à ce que soient saisis les actifs de l’oligarque, à commencer par le club champion d’Europe.

“Mr Abramovich should no longer be able to own a football club in this country? We should be looking at seizing some of his assets including his 152 million pound home and make sure that other people that have Tier 1 visas like this are not engaged in malign activity in the UK.” pic.twitter.com/yFnWQ8eOG8

— Chris Bryant (@RhonddaBryant) February 24, 2022