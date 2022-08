City, Liverpool, Chelsea: Futur classement final de la Premier League 2022-23 selon les bookmakers

C’est parti pour une nouvelle saison de Premier League.

La nouvelle saison de Premier League a démarré le week-end dernier et se clôturera le dimanche 28 mai 2023. Victorieux à West Ham lors de la première journée (0-2), Manchester City (4 fois champion sur les 5 dernières éditions) entend défendre son titre mais Liverpool, Chelsea ou encore Tottenham semblent armés pour jouer les trouble-fête. Dans un peu plus de 8 mois, nous connaîtrons l’équipe championne d’Angleterre, les clubs qualifiés pour les Coupes d’Europe et les trois relégués en Championship. À l’issue de cet exercice, on pourra comparer les performances de chaque équipe avec ce que les bookmakers prévoyaient pour elles, au commencement de la compétition.

City favori devant Liverpool, Chelsea hors du podium de Premier League

Voilà ci-dessous, les contours du classement final de la saison 2022-2023, tel que l’imaginent les opérateurs, après la première journée ce week-end. La hiérarchie répond à la question: « Quel club gagnera la Premier League? ». De la cote la plus basse, à celles qui paient le mieux (c’est-à-dire les moins probables), voilà donc ce que l’on peut attendre de cet exercice inédit, marqué par la trêve exceptionnelle entre le 12 novembre et le 26 décembre, pour cause de Coupe du monde au Qatar.

Les prédictions des bookmakers seront-elles correctes?

Le favori pour remporter la Premier League 2022-2023 n’est nul autre que le champion en titre, Manchester City. Parier sur le sacre de l’équipe entraînée par Pep Guardiola ne doublera pas la mise initiale, la cote étant inférieure à 2 contre un. Dauphin des Citizens en 2019 et la saison passée, Liverpool sera une nouvelle fois à la lutte avec son rival. Les Reds ont une cote à 4,50, nettement plus basse que Chelsea, qui ne figure pas sur le futur podium, selon les bookmakers. C’est son voisin londonien Tottenham qui lui ravit la dernière marche, avec une cote donnée à 15 (contre une cote à 17 pour les Blues). Ces quatre clubs partent favoris pour accrocher la Ligue des Champions en fin de saison et Arsenal tient la corde pour la 5ème place qualificative pour la Ligue Europa. En pied de classement, le promu Bournemouth a le plus de chances de redescendre à l’échelon inférieur.

Quel club remportera la Premier League 2022-2023 selon les bookmakers ?

Manchester City = 1,50 contre un

Liverpool = 4,50

Tottenham = 15

Chelsea = 17

Arsenal = 25

Manchester United = 75

Newcastle = 150

Brighton = 250

Aston Villa = 400

Leicester City = 400 West Ham = 400

Crystal Palace = 500

Everton = 500

Leeds United = 500

Wolverhampton = 500

Brentford = 1 000

Fulham = 1 000

Nottingham Forest = 1 000

Southampton = 1 000

Bournemouth = 2 000