City, Liverpool, United: Ce que sera le classement final de la Premier League selon l’Observatoire du football

Selon le CIES, Manchester City va conserver son titre aux dépens de Liverpool.

Projetons-nous dans neuf mois, le 28 mai 2023, date de la 38ème et dernière journée de Premier League. Il est compliqué de savoir précisément ce que sera le classement final mais ce lundi, l’Observatoire du football (CIES) nous donne une petite idée dans sa newsletter hebdomadaire. Les chercheurs suisses de l’organisation ont publié leur verdict, avec Manchester City champion, Liverpool en dauphin et Manchester United hors du top 5.

City devant Liverpool, Chelsea et United selon le CIES

Pour dresser son classement, le CIES a pris en compte, « les performances des équipes lors des deux saisons précédentes, le capital expérience des joueurs de l’effectif actuel et les dépenses sur le marché des transferts ». Pas de grande surprise dans ce classement, dont le top 7 est identique à celui de la saison passée. On retrouve donc Manchester City, qui conserverait son titre, devant son dauphin Liverpool, suivi des trois grands de Londres, à savoir Chelsea, Tottenham et Arsenal, dans cet ordre. Comme pour l’exercice précédent, Manchester United terminerait à la septième position, loin de la Ligue des Champions, donc.

Fulham seul promu qui se maintiendrait

Parmi les promus, seul Fulham resterait en première division la saison prochaine, si ce classement est le bon. Bournemouth et Nottingham Forest feraient donc l’ascenseur, accompagnés de Southampton, qui évolue en Premier League depuis 2012. Rendez-vous fin mai donc, pour comparer ce classement projeté avec le verdict final du championnat d’Angleterre.