OM, PSG, ASSE, OL… Classement de la L1 selon la dépense des clubs sur le mercato

Au comparatif du classement sportif et de la dépense sur le marché des transferts cet été, trois clubs sont à l’équilibre, en Ligue 1

Le premier quart de la saison 2021-2022 a été franchi, de haut en bas se dessinent les tendances de l’automne-hiver, pour les équipes de la Ligue 1, diversement engagées, les unes pour le titre, les autres pour l’Europe, et les moins fringantes, pour le maintien dans l’élite. Un bon exercice sportive tient bien souvent à une campagne de recrutement réussie. C’est vrai à quel point ici ? On décrypte…

PSG, OGCN et OM sont à l’équilibre. Lorient et Reims presque, également

Au classement de la Ligue 1 selon la dépense des clubs sur le mercato, il y a, après les dix premières journées, trois clubs à l’équilibre, entre la performance des joueurs sur le terrain et l’investissement pour se renforcer : le PSG, premier en tous points, l’OM qui campe le podium et l’OGC Nice, derrière son marché des transferts le plus dépensier, de l’histoire du club. Ajoutons-y le FC Lorient et le Stade de Reims, qui sont, à respectivement, + 1 et – 1, dans la norme de ce début de championnat.

Angers SCO performe sur le terrain, c’est plus dur pour Troyes et Brest

Aux extrêmes, par contre, l’indice s’affole. Positivement à +11 pour Angers SCO, solidement classés cinquième de la Ligue 1, à la lutte avec Lens et Lyon. Inversement, négativement à l’ESTAC Troyes et au Stade Brestois 29 qui accusent un déficit de 10 points, sur ce critère d’observation. Les chiffres du comparatif du classement sportif et de la dépense sur le mercato sont ceux de la plateforme spécialisée Transfermarkt et de la LFP. Le tableau complet est à lire en page suivante.

Le classement de la Ligue 1 2021-2022 selon la dépense des clubs sur le mercato

Club Dépense en transferts Classement transferts Classement L1 Différence Paris 83 M€ 1 1 = Lens 16,1 M€ 2 7 + 5 Marseille 60,6 M€ 3 3 = Nice 48 M€ 4 4 = Angers – 5 19 + 14