Classement de la L1 vs la dépense sur le mercato des clubs

Au classement sportif de la Ligue 1 et la dépense sur le marché des transferts, quels sont les clubs à l’équilibre ?

Il ne reste plus que cinq journées avant la fin du championnat. Si le titre est promis au PSG, les batailles pour l’Europe, entre l’OM, le Stade Rennais ou encore l’ASM, et pour le maintien, entre l’ASSE ou le FCGB, font encore rage. Il y a eu beaucoup de surprises durant cette saison 2021-2022, et il est intéressant de comparer le classement sportif aux investissements consentis sur les marchés des transferts. Les résultats sont équilibrés, puisqu’il y a autant d’équipes de Ligue 1 dans le rouge, que dans le vert.

Le PSG, l’ASM, le LOSC et l’ASSE, les quatre clubs à l’équilibre

Avec quasiment 90 millions d’euros investis durant les deux derniers mercato, les Parisiens arrivent en tête aussi bien au classement des dépenses, qu’à celui de Ligue 1. Monaco, Lille et Saint-Etienne sont les trois autres formations dont le ratio est nul. Si cela est une bonne chose pour les Monégasques, les champions en titre et les Verts auraient espéré mieux, eux qui pointent respectivement à la 9e et 18e place, à quelques semaines de la fin du championnat.

L’OM parmi les bons élèves de ce classement comparatif

Encore hier soir, les Phocéens ont prouvé leur force mentale, et qu’il fallait compter sur eux, en cette fin de saison. Dimitri Payet et les siens présentent un différentiel de +2. Un ratio qu’ils pourraient conserver jusqu’à fin mai, puisqu’ils possèdent 6 points d’avance sur leur premier poursuivant. Cependant, les Marseillais ne font pas aussi bien que le RC Strasbourg et le MHSC. Malgré leur faible dépense sur le mercato, Strasbourg (+11) Montpellier (+8) ont su tirer leur épingle du jeu, et obtenir de bons résultats sportifs.

Le mercato ne paie pas pour le FCGB et l’OL

Parmi les mauvais élèves, les Girondins et l’ESTAC se sont fait une place de choix. En combiné, les deux formations ont dépensé plus de 30 millions d’euros, pour accuser un différentiel total de -16. 2021-2022 a été une année record pour l’équipe troyenne, puisque les 6 joueurs les plus chers de l’histoire du club ont posé bagages. Pointant à la 16e position en Ligue 1, l’investissement n’a pas (encore) porté ses fruits sur le terrain. Il en est de même pour Bordeaux, 19e, dont la défense est aux abois (environ 2,4 buts encaissés par match). Bien que le ratio ne soit pas aussi négatif que celui des deux collectifs précédents, Lyon (-2), qui a investi près de 23 millions d’euros sur les marchés des transferts, fait partie des déceptions de l’exercice actuel.

Le classement de la Ligue 1 2021-2022 selon la dépense des clubs sur le mercato