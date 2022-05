Classement final de la Ligue 2 comparé aux budgets des clubs

Entre logique et résultats hautement improbables, la Ligue 2 qui s’est achevée aura été intense, cette saison 2021-2022.

Intense jusqu’à son terme, cette saison 2021-2022 du championnat de France de Ligue 2, qui s’est achevée ce samedi soir, pour la phase régulière, en attendant les matchs de play-offs, pour l’accession, ou le maintien. Les billets sont sinon déjà distribués, dans un sens et l’autre. Que le Toulouse FC accède à la Ligue 1 sonne, au bout du compte, comme une évidence, au regard des moyens financiers du club haut-garonnais, au budget plus élevé que le reste du plateau.

Le TFC est à sa place en haut, Dunkerque et Quevilly-Rouen aussi, dans l’autre sens

Inversement, il y a malheureusement pour les deux clubs concernés, une forme de cohérence à ce que Quevilly-Rouen et l’USL Dunkerque joue un barrage du maintien pour le premier, descende pour l’autre, car ils avaient respectivement le 18e et le 19e budget du championnat ; la logique du plus riche est ici implacable. Mais elle n’a pas toujours raison, l’atteste dans le sens le plus positif, le parcours des Corses du club d’Ajaccio, qui retrouvent l’élite, en dépassant les attentes initiales.

Ajaccio et l’AS Nancy Lorraine, les sensations positives et négatives

La remarque vaut également dans l’autre sens, pour l’AS Nancy-Lorraine. Avec son budget prévisionnel, estimé au commencement à 14 millions d’euros, le huitième de la Ligue 2, rien ne lassait augurer qu’au bout d’une saison sportive, le club au chardon plongerait tête première, vers le monde amateur, pour la première fois dans son histoire, depuis plus d’un demi-siècle. C’est dire la portée de cette nouvelle, plutôt triste pour le football français.

Classement final de la Ligue 2 2021-2022 selon les budgets des équipes