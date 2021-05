Classement final de la Ligue 2 vs le budget des clubs

Fin de saison en Ligue 2, l’heure est aux premiers bilans

Fin de parcours, le verdict et tombé, hier samedi, en Ligue 2 française. L’on sait depuis, qui accèdera à l’élite du foot hexagonal, les formations reléguées et celles qui joueront un barrage d’accession ou de maintien. A quel point la puissance financière des vingt formations du plateau a-t-elle conditionnée le résultat final ?

L’ESTAC, Clermont et Grenoble mieux qu’attendu

Elément d’analyse, sur la base du ratio du classement sportif comparé aux budgets prévisionnels des clubs du championnat, que nous avions relevé, à Sportune, au début de cet exercice 2020-21. Et les vainqueurs et perdants ici, sont ?… D’abord les deux promus, l’ESTAC Troyes et Clermont. Leur accession est d’autant plus méritoire, qu’ils avaient des budgets, deux voire deux fois et demi inférieurs aux plus conséquents du plateau.

-12 au ratio du Stade Malherbe de Caen

Au final, l’ESTAC, Clermont et avec Grenoble – autre mention honorable quoique le club isérois nourrira peut-être le regret de sa quatrième place -, terminent au ratio de +9, au comparatif du classement final et du budget initial. Inversement, le Stade Malherbe de Caen a pris une claque sur ses ambitions de départ, alors qu’il venait de Ligue 1. L’issue est quand même belle pour les Normands qui se sauvent in extremis, à la faveur de la dernière journée. Mais le rapport sportif/budget est de moins douze, le plus mauvais de la saison.

Une forme de logique générale entre le classement de L2 et les budgets

Sinon ? Il y a une forme de logique à ce que Toulouse, l’ogre annoncé du début d’exercice, termine a minima sur le podium. Inversement, il était dit que Niort, Châteauroux et Chambly éprouveraient des difficultés avec leurs budgets plus étriqués que la moyenne, ce fut le cas, même si les promus Dunkerque et Pau, et Rodez avec pour les trois clubs les moins riches au commencement du championnat, s’en tire à meilleur compte, avec la garantie de débuter le prochain, en restant à niveau.

Classement final de la Ligue 2 2020-21 selon les budgets des équipes