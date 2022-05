OM, PSG, ASSE, OL… Classement final de Ligue 1 comparé aux budgets des clubs

Jeu set et match, sur la saison 2021-2022 de la Ligue 1 française.

Fin du « game » en Ligue 1. Le championnat de France, saison 2021-2022, a rendu son verdict final, ce samedi soir et déjà l’heure est à dresser les premiers bilans. Comme comparer, ici, le classement sportif des vingt clubs de l’élite du football national, à celui des budgets de chacun. Puisque l’argent, s’il ne fait tout, conditionne forcément le rapport de force entre tous.

Le PSG et l’OM les deux seuls à l’équilibre

La preuve étant qu’au bout du compte, le PSG retrouve son Hexagoal, qui lui échappe rarement, depuis que le Qatar est à sa gouvernance. C’était dit d’avance, avec le budget record à 620 M€ du club, dopé par l’arrivée de Lionel Messi. Il sera encore augmenté la saison prochaine, compte tenu de l’extension du contrat officialisée, de Kylian Mbappé.

Le club de la capitale est à l’équilibre parfait, après tout un exercice complet, l‘Olympique de Marseille, son dauphin, au classement sportif et du budget, aussi. La preuve que la glorieuse incertitude du sport a parfois ses limites face à la logique de l’argent.

RC Strasbourg et RC Lens finissent au-delà des espérances

Au final, coté pile, il y a les bons élèves, le RC Strasbourg et le RC Lens en tête, même s’ils terminent l’un comme l’autre difficilement, ils bouclent une saison remarquable, eu égard aux moyens financiers qui étaient les leurs. Le Stade Brestois et à une degré moindre les deux promus, l’ESTAC et Clermont qui se maintiennent, complètent le tableau.

L’ASSE limite la casse, pas les Girondins de Bordeaux

Coté face, les clubs qui déçoivent. Pour ne pas dire se sabordent, dans le cas des Girondins de Bordeaux, nantis du sixième budget le plus élevé, au commencement de l’exercice. Le club au scapulaire va tristement descendre en Ligue 2, la saison prochaine. L’ASSE se l’épargnera peut-être, en passant un dernier obstacle en barrage, face à l’AJA. Après les Bordelais (-14), les Stéphanois accusent le plus lourd différentiel négatif. C’est à lire dans notre tableau récapitulatif complet, en page suivante de ce dossier.

Comparatif des budgets et du classement final de la Ligue 1 saison 2021-2022