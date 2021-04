OM, PSG, ASSE, LOSC… Classement de la L1 vs le salaire moyen des équipes

Au rapport du salaire moyen et de la performance sportive, quels sont les clubs de la Ligue 1 qui brillent, ou l’inverse ?…

Trente et une journée de la Ligue 1 saison 2020-21 se sont disputées, les vingt formations du plateau vont bientôt entrer dans le money time final. Et à la fin chacune saura si les investissements consentis pour la couvrir ont été à la hauteur des ambitions. Dans le foot, la réussite entrepreneuriale dépend d’abord et presque exclusivement de la performance des joueurs sur le terrain. Le poids des salaires est donc un bon indicateur dans la mesure de la performance.

Quatre clubs à l’équilibre entre salaires et performance sportive

Ce classement, à lire au complet en page suivante, oppose le salaire moyen de chaque club, sur la base des informations du journal L’Equipe, aux résultats sportifs du championnat de France. En clair, plus la moyenne salariale est élevée, meilleures sont, normalement, les performances sur le terrain. A ce stade de l’exercice, et selon nos observations, c’est exact pour quatre clubs à l’équilibre, que sont l’AS Monaco, l’OL, le SCO Angers et le Nîmes Olympique.

Le LOSC pour le PSG au déséquilibre

Aux extrêmes le FC Nantes accuse un ratio négatif de neuf points, soit autant que le RC Lens, dans l’autre sens positif. Mais c’est le FC Metz, avec la 19e moyenne salariale et sa neuvième place sportive, qui se distingue le plus favorablement entre toutes les équipes. Le Stade de Reims (+8), Montpellier (+6) et le LOSC (+5) sont là aussi à leur avantage ; particulièrement les hommes de Galtier qui mènent le championnat. Et force de fait, le PSG, à courir après le résultat puisque le champion de France, avec un salaire moyen a minima quatre fois supérieur à la concurrence, n’a pas d’autre option sportive que de finir premier.

L’OM, l’ASSE, le FCGB, Rennes, OGCN… Des gros à la peine

L’écart est encore plus grand aux Girondins de Bordeaux, à l’ASSE, à Lorient ou à l’OM, entre -6 et -4 au différentiel. Autant devant, les équipes sont majoritairement dans le rouge, autant derrière, les clubs les plus modestes font globalement mieux (si ce ne sont le DFCO ou Lorient, plus en difficultés), avec moins. Il reste encore sept matches dans la saison, pour inverser les tendances.

Classement de la Ligue 1 2020-21 selon le salaire moyen des équipes