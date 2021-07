Clermont : Combien ça coûte de recruter Lucas Perrin (OM) ?

Lucas Perrin va-t-il quitter l’OM, son club formateur et de coeur ?

Avec le mercato intense que mène l’OM, il y aura nécessairement des départs à opposer aux arrivées. Lucas Perrin pourrait en être. Il serait même étonnant qu’il reste une saison de plus, malgré son indéfectible attachement au club de sa ville, car il n’est pas promis à un temps de jeu conséquent. Et parce qu’en plus, il a des touches, et en Ligue 1, depuis Clermont, selon une information de L’Equipe.

De l’OM à Clermont pour gagner en temps de jeu ?

En tant que promu, Clermont n’a pas d’énormes liquidités pour opérer sur le marché des transferts. L’idée, avec Lucas Perrin, serait donc de l’avoir pour renfort, en prêt d’une saison complète. Avec ou sans option d’achat ? Ça n’est pas précisé. Mais le jeune défenseur central de 22 ans est valorisé de 2 à 4 millions d’euros, par le Centre international d’étude du sport, en Suisse, et 1,8 millions, pour la plateforme Transfermarkt.

Lucas Perrin est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2023

Lucas Perrin doit encore deux saisons contractuelles, jusqu’au terme de l’exercice 2023, à l’Olympique de Marseille. Il a été prolongé en 2020 et depuis, il avoisine un salaire à près d’un demi-million d’euros brut la saison complète, que le Clermont Foot devrait avoir à supporter, si le joueur lui est prêté. Il n’a joué que sept matches la saison 2020-21 dernière, en trouvant une fois le chemin des filets.