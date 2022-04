Clermont Foot : Combien vaut désormais Mohamed Bayo sur le mercato ?

Mohamed Bayo est le joueur le plus bankable du collectif clermontois.

Pur produit du Clermont Foot 63, Mohamed Bayo réalise une saison en Ligue 1 de qualité. L’attaquant a disputé ses premières minutes professionnelles fin 2017, en Coupe de France. Cependant, l’histoire d’amour avec son club formateur n’a pas démarré tout de suite. Ce n’est que durant le mercato estival 2020, lorsqu’il revient de son prêt de Dunkerque, en National, qu’il s’affirme avec le Clermont Foot. Il devient le titulaire incontestable à la pointe de l’attaque auvergnate, et sa valeur marchande suit sa progression sur les terrains.

La valorisation du buteur du CF63 a été multipliée par 50

A son retour au bercail, après une saison et demi de prêt, l’international guinéen est évalué à 200 000 euros par Transfermarkt. Deux ans plus tard, il en vaut 50 fois plus, puisque le portail web allemand l’estime à 10 millions d’euros. Une valeur sur le mercato qui est encore plus importante du côté de l’Observatoire du football (entre 10 et 15 millions d’euros). Une forte augmentation, qui a été récompensée par son club. En octobre dernier, le joueur de 23 ans a prolongé son contrat jusqu’en juin 2024.

🖋 Le Clermont Foot 63 a le plaisir d’annoncer la prolongation de @momobayo27 jusqu’en 2024 ! 👊🔴🔵 🗞👉 https://t.co/Qj4iXuqElo pic.twitter.com/71wkTjr3I6 — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) October 1, 2021

Des débuts réussis en Ligue 1 pour Mohamed Bayo

Avant cette saison, le numéro 27 du CF63 empilait les buts en Ligue 2. En 2020-2021, l’attaquant totalise 22 buts et 7 passes décisives en 38 matchs de championnat. Des performances permettant à son équipe de monter dans la division supérieure. Cette année, il a répondu présent, en étant impliqué sur plus de 10 buts de Clermont. Cependant, pas sûr que cela suffise à maintenir les Auvergnats en Ligue 1. Ces derniers sont au contact d’équipes, comme l’ASSE ou le FCGB, dans le bas du classement.