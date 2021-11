Clermont – OM : Le CF63 dénonce des « escroqueries » et mène son enquête

Le Clermont foot dénonce certaines pratiques liées à la billetterie du match face à l’OM. Et il cherche les coupables, pour s’en prémunir, à l’avenir.

C’était une affiche de gala, pour le promu Auvergnat, et certains ont tenté d’en profiter, pour vendre de faux billets, ou des abonnements bien qu’interdit par le club, sinon de fixer des tarifs exorbitants. Des faits que dénonce, ce jeudi le Clermont Foot 63, après le match disputé à l’OM, dimanche, en Ligue 1.

Des faux billets vendus à l’occasion de Clermont – OM

« Lors du match contre l’Olympique de Marseille le 31/10 au Stade Gabriel-Montpied, le club a malheureusement constaté un nombre important d’escroqueries dont certains d’entre vous ont été victimes », écrit le CF63 dans un communiqué qui détaille ensuite, la liste des pratiques frauduleuses observées.

Le CF63 mène son enquête pour que « cessent ces pratiques » qu’il « déplore »

Le club précise ne pas être responsable, pour ceux qui ont été victimes. Mais il n’entend pas fermer les yeux, pour l’avenir et invite les personnes lésées, à se manifester, via un formulaire dédié sur son site internet. Et le communiqué de conclure sous forme de promesse : « Le club saura se montrer ferme et prendre les sanctions appropriées », contre les auteurs de ces dérives.