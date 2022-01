Clermont : Qui vend le plus de maillots à son nom au CF63 ?

La réaction de Mohamed Bayo, quand il apprend que c’est lui qui vend le plus de maillots à son nom, au Clermont Foot !

A la question, « qui selon vous, symbolise le mieux la progression du Clermont Foot, sur les dernières saisons, jusqu’à son accession en Ligue 1 ? », vous répondrez sûrement Mohamed Bayo, car l’ancien meilleur buteur de Ligue 2 est l’homme emblématique de ce Clermont joueur et sans complexe, promu pour la première fois de son existence dans l’élite. Bayo, a la reconnaissance des siens, puisqu’il est celui que ses supporters floquent le plus, au dos des maillots achetés cette saison.

Mohamed Bayo, l’enfant du club est le chouchou de ses supporters

C’est ce qui nous a été rapporté, que le buteur au numéro 27, domine les ventes de tuniques à son nom, devant le 11 de Jim Allevinah, le 18 de Elbasan Rashan, le 20 de Akim Zedadka et le 25 de Johan Gastien. Pour les pièces les plus demandées, produites par l’équipementier Patrick, partenaire majeur et technique du club, le rouge et bleu domicile domine, à un peu plus d’une vente sur deux de l’ensemble des maillots écoulés (55%).

Un maillot sur deux vendus par le Clermont Foot est un domicile

Derrière, la modèle extérieur à dominante de blanc et le third en noir s’épuisent à part égales, à 23% le « away » et 22%, l’autre. Une accession à la Ligue 1, qui plus est pour un club novice, est généralement un formidable accélérateur sur le merchandising, des maillots principalement et autres produits dérivés, en suivant.

