PSG 3e, OM 8e, les 10 clubs les plus dépensiers d’Europe sur ce mercato

Le PSG et l’OM comptent parmi les clubs les plus actifs de ce début de mercato.

Et le RB Leipzig, champion d’Europe de l’investissement sur le marché des transferts, au soir du premier mois depuis l’ouverture de la période, sur le Vieux Continent. André Silva, Josko Gvardiol ou Angelino, pour lequel l’option d’achat sont les principales recrues d’un été jusqu’ici couteux, pour le club allemand, à hauteur de 91,62 millions d’euros.

Le PSG signe son défenseur le plus cher avec Hakimi

Et dans le top 10 des clubs les plus dépensiers se glissent deux équipes françaises. Le PSG d’abord, avec l’option d’achat levée sur Danilo, et le transfert d’Achraf Hakimi, pour 60 millions d’euros, qui lui vaut d’être le défenseur le plus cher de l’histoire du club. Paris a investi 76 millions d’euros, hors variables, sur ce mercato. Presque le double de l’Olympique de Marseille, mais la formation des Bouche-du-Rhône, elle aussi, est allée plus loin qu’à son habitude, pour se renforcer.

Longoria très actif pour renforcer l’OM dont il a la présidence

Presque 40 millions d’euros payés en indemnités sur les transferts, sans jusqu’ici de départs significatifs pour équilibrer, autres quand même que certains épais contrats (Thauvin, Germain ou Stootman) ; ça n’est possible qu’avec le soutien de l’actionnaire, dont on peut ici mesurer le niveau de confiance, envers son président nouvellement choisi, Pablo Longoria. Ce n’est que le début du marché, mais l’OM a déjà bien avancé ses emplettes, pour les besoins de Jorge Sampaoli. Les clubs ont jusqu’au 31 août, au soir, pour boucler les opérations.

Les 10 clubs les plus dépensiers sur le premier mois du mercato

1. RB Leipzig = 91,62 M€

2. Paris SG = 76 M€

3. Leicester City = 60 M€

4. AC Milan = 49,1 M€

5. Bayern Munich = 45,2 M€

6. Chakhtior Donetsk = 41 M€

7. Liverpool = 40 M€

8. Olympique de Marseille = 39,5 M€

9. Aston Villa = 38,4 M€

10. Norwich City = 33,65 M€