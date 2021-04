PSG n°1, OL 6e: les clubs qui ont gagné le plus de la C1 en 2019-20 (primes + télé)

Les clubs français n’ont pas gagné la Ligue ds champions en 2020, mais ils ont été assez performants pour revendiquer des primes conséquentes. Et donc légitimes.

Ils n’ont pas gagné le trophée, battus sur le fil, par le Bayern Munich en finale (0-1), mais les joueurs du PSG ont hissé leur club sur la plus haute marche des équipes gagnantes de l’édition 2019-20 de la Ligue des champions, sur le terrain financier. A l’addition de toutes les formes de bonus, le club français devance son bourreau allemand, d’un peu plus d’un million.

Le PSG bat le Bayern au moins sur les primes

Selon Palco23, qui relaie la grille de répartition de l’UEFA, sur les 1922,5 millions reversés aux équipes, en une circonstance économique mondiale exceptionnelle (crise de la Covid 19 ayant généré une baisse de 10,5% des revenus pour l’UEFA), 126,8 millions d’euros le seront au Paris SG. Cela, sur la base de la prime de qualification commune aux 32 équipes de la phase finale, plus les bonus de performances (en poules, puis en suivant au cours des éliminatoires), plus la part dite au coefficient et plus enfin, les bénéfices du marketpool.

Près de 100 M€ pour l’OL qui compensent les pertes de l’arrêt de la L1

Paris devance donc le Bayern. Munich sur cette échelle de la réussite en C1, la saison dernière. L’Olympique Lyonnais est dans les 10, à la faveur de sa présence en demi-finale ; les Gones eux aussi, ont perdu face au futur champions d’Europe. Au club de Jean-Michel Aulas, cette édition rapporte 91,213 millions d’euros. C’est plus que le club n’en a jamais gagné précédemment, et une manne providentielle, car Lyon a particulièrement souffert de l’arrêt prématurée de la saison de Ligue 1, en 2020.

Les 10 clubs qui ont gagné le plus de la Ligue des champions 2019-20

10. Chelsea = 78 569 000 €

9. Liverpool = 79 575 000 €

8. Real Madrid = 80 848 000 €

7. Juventus = 84 090 000 €

6. Olympique Lyonnais = 91 213 000 €

5. Atlético Madrid = 91 450 000 €

4. Manchester City = 94 468 000 €

3. FC Barcelone = 100 251 000 €

2. Bayern Munich = 125 648 000 €

1. Paris Saint-Germain = 126 800 000 €