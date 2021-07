Coca-Cola et Heineken champions 2.0 des sponsors à l’Euro de football

Les sponsors associés à l’Euro de football, n’ont pas tous connu la même efficacité ou notoriété dans l’exercice du tournoi.

Si la réussite d’un sponsoring se mesure à la visibilité obtenue et la notoriété générée, alors Coca-Cola et Heineken sont-ils les grands gagnants de l’Euro de football. Conclusion tirée d’une étude de Visibrain, plateforme de veille du web et des réseaux sociaux. Il est vrai que les deux marques évoluent sur le même secteur et elles ont été au centre de buzz orchestrés, par Cristiano Ronaldo d’une part, et Paul Pogba, d’une autre.

L’effet Cristiano Ronaldo sur les discussions associées à Coca-Cola

Ronaldo et Pogba font grimper la notoriété de Coca-Cola et Heineken

Détaillé par les chiffres, Coca-Cola a généré 87 427 citations sur le réseau social Twitter, dont un pic à 23 350 avec le « No Coca-Cola » de Ronaldo, en conférence de presse, le soir du 15 juin, après le match du Portugal, face à la Hongrie. Même causes et effet proches, pour Heineken avec Paul Pogba, qui a produit 81 238 citations sur le réseau de microbloging.

Derrière ces deux marques, Gazprom et TikTok tirent eux aussi leur épingle du jeu, mais différemment selon les supports de communication. Gazprom, groupe engagé dans l’univers du foot, est aussi un sponsor du Zenit Saint-Petersbourg, de l’Etoile Rouge de Belgrade ou de Schalke 04. Le fournisseur russe de gaz compte presque autant de citations sur Twitter, que les deux sodas évoqués plus haut. Mais il a aussi abondamment plus communiqué sur le tournoi : 554 tweets, contre 80 la moyenne des sponsors cumulés, et seulement onze pour Coca ou sept pour Volkswagen.

TikTok performe sur Instagram, qui veut concurrencer la plateforme

Quant à la nouvelle, TikTok, il est amusant de voir qu’elle se démarque en gain de notoriété sur la plateforme Instagram, puisque les deux sont concurrentes. Avec 37RT en moyenne par publication, elle est aussi, en plus de sa notoriété, la plus influente parmi les douze autres marques, sponsors de cet Euro 2020-2021. La jeune startup chinoise n’existait pas encore, quand s’est joué le précédent tournoi, en France, en 2016.