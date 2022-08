Combien vaut désormais Benjamin Mendy sur le mercato ?

Benjamin Mendy est toujours sous contrat avec Manchester City, il garde donc, de fait, une valorisation sur le marché des transferts.

Un an, et un peu plus désormais, que Benjamin Mendy n’a plus officiellement joué au football, en tant que professionnel de la discipline. Son dernier match, il l’a disputé le 15 août à Londres, pour une défaite concédée à Tottenham (1-0). Depuis, le champion du monde français a quitté le monde du ballon rond, pour répondre à huit accusations de viol, dont il se dit non coupable. Alors que son procès est en cours et tant que le verdict n’a pas été rendu, il reste un joueur sous contrat à Manchester City et en l’espèce, il garde une valorisation sur le marché des transferts.

Benjamin Mendy a encore cette saison de contrat avec Manchester City

Ça reste évidemment théorique, déjà en tant normal et plus encore dans cette circonstance, d’autant que pour Benjamin Mendy le football pro appartient vraisemblablement au passé, quel que soit le jugement ordonné à son sujet. Mais le joueur fut anciennement le défenseur le plus cher de l’histoire de son sport, à près de 60 millions payés par Manchester City à Monaco, en 2017. Recruté pour s’inscrire dans la durée, il a encore cette saison 2022-2023 à son contrat, jusqu’au terme fixé, au soir du 30 juin prochain.

Désormais bien loin du football professionnel

Ce dernier exercice à son bail, la plateforme Transfermarkt le valorise à 10 millions d’euros, contre un à deux millions, qu’avance l’Observatoire du football. Jusqu’à la saison dernière, il valait encore une trentaine de million d’euros. Benjamin Mendy a 28 ans, il a été formé au Havre, à joué à l’OM, puis à Monaco et Manchester City. Sur le plan judiciaire, il encourt une peine de prison, pouvant aller jusqu’à la perpétuité.