Comment analyser un match de foot ?

Comment optimiser ses paris sportifs.

Pour être sûr de faire un pari gagnant au football, il est important de savoir faire des analyses. D’autant plus que le foot est un sport où les éléments d’analyse d’une rencontre sont très nombreux.

Il ne faut pas s’embarquer dans la mouvance populaire qui continue de croire que les paris sportifs se résument à un choix que l’on fait entre deux options de manière arbitraire. Pour être sûr de gagner un pari, il faut faire des analyses, fixer des pronostics, avant de placer la mise.

Selon les spécialistes de ParisSportif.fr, la première étape est donc l’analyse qui constitue à elle seule, tout un art ! Il s’agit ici de savoir gérer efficacement sa connaissance globale du football ainsi que des événements factuels, sans toutefois se noyer dans la subjectivité. Nous avons dressé pour vous, des éléments importants sur lesquels vous devez vous appuyer lorsque vous souhaitez parier sur une rencontre de foot.

Les équipes de foot et les joueurs

Cette partie a été séparée en 3 éléments clés. Il est important d’avoir une vue d’ensemble sur ces éléments avant de faire un pari. Toutefois, chacun d’entre eux mis à part ne suffisent pas pour analyser tout un match. Mais lorsqu’ils sont mis ensemble, ils peuvent vous amener à changer les idées préconçues que vous aviez sur l’issue d’une rencontre.

Le classement et le résultat des dernières confrontations

En parlant de classement, il ne faut pas vous fier à au classement d’une équipe en début de saison. Il est courant de rencontrer des équipes très mal classées en début de saison, mais qui finissent très haut dans le classement. Ainsi, référez-vous principalement aux classements des saisons précédentes, ainsi vous aurez une idée claire de la place des différentes équipes dans leurs championnats.

De plus, les résultats des dernières confrontations vous éviteront de faire des paris irréfléchis. En effet, il existe des équipes qui, dans certaines conditions, ne gagnent jamais. C’est le cas de Marseille qui, depuis 1977, n’a jamais gagné à Bordeaux. Il serait abusif de votre part de faire un pari sur la victoire de Marseille à Bordeaux connaissant cette statistique.

L’état de forme général

La forme générale de l’équipe est un point qui ne doit vous échapper sous aucun prétexte. En effet, à l’issue d’une rencontre, il ne suffit pas de se contenter du résultat de la rencontre, mais il faut le comprendre. Pourquoi telle équipe a perdu contre telle autre équipe, par exemple ? Cela vous permettra à chaque fois d’avoir des éléments qui vous permettront de juger les prochains matchs.

Les résultats domicile/extérieur

Les compétences d’une équipe varient, généralement, en fonction du fait qu’elle soit à domicile ou à l’extérieur. En effet, chaque équipe est plus motivée lorsqu’elle joue sur son stade, avec ses supporters, ses repères visuels et autres. De ce fait, certaines équipes, lorsqu’elles sont à l’extérieur, préfèrent jouer la défensive afin de se contenter d’un match nul. Ainsi, lorsqu’elles sont à domicile, elles mettent tous les moyens pour gagner.

Les motivations des équipes

C’est très important de connaître les motivations des équipes avant les confrontations. Il est clair qu’une équipe à domicile sera plus motivée que celle qui joue à l’extérieur. Néanmoins, ce n’est pas toujours le point le plus essentiel. Figurez-vous, par exemple, qu’une équipe se trouve à une défaite d’une relégation en 2e division. Il est clair que celle-ci mettra tous les moyens pour obtenir une victoire et ainsi rester dans la cour des grands.

C’est le même cas, si une équipe ayant déjà une sacrée marge d’avance se retrouve à disputer un match sans véritable enjeu, les motivations seront vraiment à la baisse, étant donné qu’une défaite ne remettrait nullement en cause, sa position actuelle. Il est donc très important de connaître les motivations de chaque équipe pour pouvoir faire une analyse prometteuse.

Certains se basent aussi sur les déclarations faites par les entraîneurs en conférence de presse, pour savoir si l’équipe est suffisamment prête ou pas pour le match. Cela peut être intéressant. Mais gardez à l’esprit qu’il puisse toujours s’agir d’un coup de bluff visant à ce que l’équipe adverse sous-estime la rencontre, par exemple. C’est pour cela qu’avant d’écouter ces déclarations, vous devez déjà avoir fait une analyse complète de la rencontre.

Le calendrier des matchs

Un dernier élément important c’est le calendrier des matchs. Faites très attention à celui-ci car, c’est en fonction du calendrier des matchs que les entraîneurs forment leurs équipes. Il serait inutile, voire insensé de faire jouer son équipe A en championnat, quand la journée suivante est une demi-finale de Champions League, par exemple.

Toutefois, un choix pareil peut s’expliquer lorsque les enjeux des différents matchs sont bien définis. C’est pour ces raisons qu’il est très important de garder une vue d’ensemble sur tous ces éléments d’analyse. Pris un à un, ils ne vous serviront à rien d’autre qu’une perte d’argent. Mais pris ensemble, vous êtes sûrs de faire de très bonnes analyses.

Quelques sites pour vous aider dans vos analyses

Pour faire des analyses plus poussées, vous pouvez vous faire aider des sites spécialisés en la matière. Il ne s’agit pas de sites faisant des analyses complètes d’un match. Ces sites vous permettent d’avoir des statistiques clés par rapport à chacun des éléments que vous analysez. Nous avons répertorié 3 sites intéressants :

Who Scored : C’est un site qui présente un très grand nombre de statistiques très utiles pour faire vos analyses. Le seul souci est que l’interface n’est pas très belle. Mais étant donné que vous savez ce que vous cherchez, soyez-en sûrs, vous obtiendrez exactement ce que vous voulez.