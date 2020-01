Comparatif des affluences et des taux de remplissage en Ligue 2

A tous les étages de ce classement, le RC Lens est l’incontestable champion. Tant en nombre de supporters à chaque match, au stade Bollaert, qu’au niveau du taux de remplissage observé cette saison 2019-20. En moyenne, ils sont 27 211 quand le club nordiste se produit à domicile et occupent à plus de 70% les tribunes de l’enceinte. C’est à ce point remarquable, que le Racing fait grimper la moyenne du championnat de Ligue 2, qui dépasse toutefois péniblement les 43% d’occupation d’ensemble des stades.

Le RC Lens domine et les affluences et le remplissage en Ligue 2

Ceci, sans les chiffres qui concernent Rodez, car le club ruthénois fait exception, dans la mesure où il a débuté son exercice à Toulouse, à plus de 150 kilomètres de chez lui, le temps de travaux de rénovation (voir détails en page suivante). L’affluence mais surtout, le niveau de remplissage pour ce qui relève du promu aveyronnais sont donc plus marginaux, que pour le reste du plateau. Il y a cette saison de Ligue 2, 6 936 spectateurs par rencontre. Le Havre, dans son stade Océane, s’en approche le plus.

La majorité des clubs ne vend pas une place sur deux dans son stade

Tel que nous l’avons mesuré à Sportune, il n’y a que cinq clubs (Lens, Nancy, Lorient et Orléans) qui dépassent le seuil d’une place sur deux occupée. Et encore, à part les nordistes et les Merlus de Lorient à un degré bien moindre, les autres sinon flirtent avec les 50%. Le reste évolue dans des tribunes dégarnies. Pour ne pas dire vide, au stade Charléty pour voir et soutenir le Paris FC. Dans l’ombre du PSG, pas facile pour l’autre club de la capitale d’exister. Il y a tout juste deux mille supporters à chaque match pour un taux de remplissage d’à peine 11%, dans l’écrin du 13e arrondissement.

Le détail des affluences et des taux de remplissage en Ligue 2, cette saison 2019-20

Club Affluence Capacité commerciale Taux d’occupation Lens 27 211 37 705 72,2% Nancy 10 820 19 965 54,2% Caen 10 506 20 300 51,8 %