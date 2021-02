Les crampons de Messi au Musée National d’Art de Catalogne

Puisque l’on parle d’un record historique et mondial, c’est donc quelque part une pièce d’exception. Voire une chef d’oeuvre, que les crampons de Lionel Messi, ceux avec lesquels, l’attaquant argentin a inscrit son 644e but en carrière, sous le même maillot du FC Barcelone. Une performance inédite donc, qui vaut au joueur de 33 ans, d’entrer au Musée National d’Art de Catalogne.

Enfin lui, plutôt ses chaussures, avec la complicité évidente de son équipementier adidas. La paire sera exposée pendant un mois au coeur de l’immense « Sala Oval », l’un des plus grands espaces événementiels en Europe, iconique avec sa coupole. Une fois le mois achevé, les crampons seront retirés pour être vendus aux enchères. les fonds récoltés serviront à la recherche sur le cancer infantile, via un programme mené par le musée catalan.

« Atteindre ce plafond historique de 644 buts avec le même club, me met en joie. Mais ce qui compte les plus est de pouvoir redonner quelques choses aux jeunes ayant des problèmes de santé », a dit le sextuple Ballon d’or, selon des propos que rapporte son équipementier, sur les réseaux sociaux.

« Reaching this historic milestone of 644 goals with the same club gives me a lot of joy, but what is really more important is being able to give something back to the kids struggling with their health. » pic.twitter.com/YkTDXj0ej9

