Cristiano Ronaldo, 83 600€ gagnés tous les jours depuis sa naissance

De titres et d’argent, riche est la carrière sportive de Cristiano Ronaldo.

Ce 5 décembre 2021 est le 13 105e jour de l’existence de Cristiano Ronaldo. Le crack portugais est né le 5 février 1985 à Funchal. Il est le dernier d’une famille de quatre enfants, il a grandi chichement, en jouant au foot pour distraction sur ses temps libres. Des années plus tard, il est celui que la discipline a rendu le plus riche.

Une carrière à 1,1 milliards d’euros pour Cristiano Ronaldo

Le pureplayer économique Sportico, dans son classement des sportifs ayant généré le plus de revenus en carrière, estime que CR7 a gagné 1,12 milliards de dollars, qui valent 1,24 milliards (1,1 milliards d’euros), corrigés avec l’inflation. Cela revient à dire que depuis le premier jour de sa vie, Cristiano Ronaldo perçoit l’équivalent de 94 620 dollars (83 641 euros), tous les jours.

Plus de 83 000 € gagnés tous les jours depuis sa naissance

Sa fortune s’est épaissit dans le temps, en même temps qu’il a étoffé son palmarès individuel (5 trophées du Ballon d’or, 2 à The Best…) et collectif (5 Ligue des champions, un euro, une Ligue des Nations, des championnats domestiques…). La Juventus Turin lui a offert le contrat le plus lucratif de sa vie, à 31 millions d’euros net, par an. C’est l’équivalent, mais en brut, de ce qu’il reçoit désormais, de Manchester United.

Le 5e sportif à la carrière la plus riche de l’histoire

Selon Sportico, Cristiano Ronaldo, avec ses 1 240 millions d’euros estimés, est le cinquième sportif de l’histoire, toutes disciplines confondues, à la carrière la plus riche. Il devance dans le football, son meilleur adversaire, Lionel Messi, qui lui a gagné l’équivalent de 80 700 euros, chaque jour, depuis sa naissance.