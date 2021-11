Cristiano Ronaldo à 400 000$ la carte, un nouveau record pour Sorare

L’histoire d’une carte, à l’existence pourtant courte, mais déjà jalonnée de succès inédits et records dans l’histoire, nouvelle, des NFT. Elle concerne Cristiano Ronaldo et la plateforme Sorare, le jeu de fantasy football où s’achètent et se revendent des cartes de footballeurs. Celle de CR7 est l’unique, de la saison 2020-2021. Ce jeudi, elle s’est vendue aux enchères, pour la somme de 400 312,50 dollars (350 000 euros), une première pour une carte numérique sur Sorare.

De ce record tout frais à de précédents, la carte à une histoire incroyable. Déjà, au printemps dernier, elle a changé de propriétaire, celui qui l’avait précédemment en sa possession, l’a revendu 150 ether (ETH), où l’équivalent en argent sonnant et trébuchant, de 289 900 dollars. Six mois plus tard, sa valorisation a encore progressé. Sorare met chaque saison de nouvelles sur le marché, avec différents niveaux de rareté : « rare », « super rare » et « unique » qui, comme son nom l’indique est celle qui compte le plus.

🗓️ 11th Novemeber 2021

🕒 A world record price of $400k was paid for a Ronaldo digital football card (2nd highest price ever for any football trading card)

🕘 A few hours later a $900k sale of a 1958 Pele trading card smashes the all-time record sale for any football card.

🤯 pic.twitter.com/MrXetkfYM3

— YNWA (@blockchainYNWA) November 12, 2021