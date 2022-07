Cristiano Ronaldo, à bord de son jet privé à 20 M€ qu’il souhaite vendre

Cristiano ronaldo souhaiterait vendre son jet personnel pour en acquérir un plus grand.

De part sa profession qui l’emmène à visiter le globe dans ses largeurs, Cristiano Ronaldo est un globe-trotter. Ce dernier, en tant que personnalité unique de son sport et comptant parmi les plus fortunés du ballon, a en sa propre possession, un jet privé, qu’il a acquis en 2015 pour 20 millions d’euros. Et dont, selon le média Esdiario, il souhaite désormais se séparer. Pour, se dit-il, faire l’achat d’un autre avion… plus grand, maintenant que la famille s’est agrandie.

Cristiano Ronaldo a son propre jet privé depuis 2015

L’actuel un modèle Gulfstream G200, un appareil qui peut accueillir une dizaine de personnes à bord, dans un confort rendu maximal, par son propriétaire. A l’intérieur, les fauteuils en cuir sont convertibles en lit d’appoints. Il y a une cuisine équipée d’un four, un micro-onde et un réfrigérateur. Pour les besoins de communiquer, il y a aussi un téléphone satellite et du wifi, à bord. La carlingue extérieure est personnalisée des initiales, CR7 du footballeur portugais.

Un avion à 20 M€ avec tout le confort possible à bord

Cet avion Gulfstream G200 peut voler sur plus de 6 0000 km en continu, à une vitesse de croisière de 850 km/h. Cristiano Ronaldo mais aussi sa compagne Georgina Rodriguez, partagent régulièrement des clichés de leur vie, à l’intérieur. Un pilote et son copilote sont nécessaires pour l’usage de cet avion singulier, comme son célèbre propriétaire. Pour le rentabiliser, Cristiano Ronaldo avait pour usage de le louer à d’autres personnalités. Découvrez les images de l’appareil dans le diaporama ci-dessus.