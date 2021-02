Cristiano Ronaldo reçoit une Air Force 1 CR7 exclusive pour son anniversaire

C’est l’histoire d’un gamin, né un 5 février 1985, aujourd’hui âgé de 36 ans. A l’époque il vit plutôt chichement, il n’a que deux paires de chaussures ; l’une pour se rendre à l’école, et l’autre pour jouer au foot. Sa mère est obligée, régulièrement, de rapiécer les paires quand elles sont usées, par le jeune homme déjà très volontaire, ballon aux pieds. Ce garçon, c’est Cristiano Ronaldo et l’histoire qui est la sienne, est racontée à travers la nouvelle Air Force 1 CR7 produite par Nike, à son effigie.

Nouvelle, parce qu’une première version est sortie en 2018. La prochaine, prévue ce lundi, permettra à ceux qui le désirent de personnaliser leur propre paire. L’équipementier premium du quintuple Ballon d’or s’est chargé de celle offerte pour l’occasion. Sur la même base esthétique que la précédente, avec toutefois ici, les trous des chaussures de son enfance, en rappel voulu par la marque à la Virgule, dans son logo. Remarquons du partage de la publication de Ronaldo sur les réseaux sociaux, que lui n’a pas une boîte en carton pour packaging, mais carrément un coffre !

Thank you for the endless love and support! To celebrate my birthday month, my gift back to you is the opportunity to customize your own CR7 AF1 with #NikeByYou.⭐



Launching Monday, February 22, but you can start designing NOW: https://t.co/ahCFbRixof

#CR7byYou #TeamNike pic.twitter.com/OAYW1y7dym