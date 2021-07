Cristiano Ronaldo pose avec une Rolls nouvelle version à 500 000€

Dans le dos de Cristiano Ronaldo, une Rolls à un demi-million d’euros.

Message énigmatique que celui posté ce dimanche après-midi, par Cristiano Ronaldo, sur ses réseaux sociaux. Sibyllin sur le texte, le footballeur de la Juventus Turin évoque un « jour de décision », sans en dire plus sur la nature de celle-ci. Plus que le fond, ce que l’on retient à Sportune, du cliché posté par le crack portugais, c’est le bolide à côté duquel il pose.

Après la Cullinan, Cristiano Ronaldo en Rolls Royce Ghost

C’est une Rolls Royce, modèle Ghost. Un véhicule de prestige, du très huppé constructeur britannique. Cristiano Ronaldo en a éprouvé quelques-uns. Au printemps 2019, il nous montrait son Cullinan, le SUV le plus cher du monde. Dans son registre, cette Rolls Royce Ghost vaut son pesant d’argent. Selon les versions, son prix approche plus ou moins, le demi-millions d’euros.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Jour de décision pour CR7. Que sous-entend le joueur de la Juve ?

On a déjà vu Ronaldo, dans son passé anglais, avec une Rolls Royce Ghost. A l’époque elle était blanche. Celle-ci est à dominante de bleu fonce et d’un plus clair. Cristiano Ronaldo est à la croisée des chemins, à un an de la fin de son contrat avec la Juventus Turin. Le club de la Vieille Dame lui proposerait de prolonger, en diluant son gros salaire. Il pourrait aussi partir, ne manquant pas de sollicitations.