Cristiano Ronaldo, bienvenue à bord de son yacht à 6M€

Cet été, Cristiano Ronaldo et Gerogina Rodriguez ont pris le large à bord de leur yacht.

Quoi de mieux pour prendre le large pendant ses congés, que d’avoir son propre bateau personnel ? C’est exactement ce que Cristiano Ronaldo et les siens ont fait, cet été, à bord de l’Azimut Grande, un yacht estimé à près de 6 millions d’euros, à la propriété du footballeur portugais depuis 2020, selon une infirmation du journal anglais, The Sun.

A bord d'un Azimut Grande, le yacht à 6M€ de Cristiano Ronaldo ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 9

Cristiano Ronaldo a acheté son yacht en 2020

Long de 27 mètres, cet Azimut Grande a été construit en Toscane, à Versilia, dans les ateliers du groupe Azimut-Benett. S’élevant sur quatre niveaux de ponts, dans un environnement de luxe et de modernité permanente, il dispose de quatre grandes chambres doubles (plus deux pour l’équipage), et de six salles d’eau, d’un grand salon, d’une cuisine toute très bien équipées et de plusieurs espaces de détente, dont un bar extérieur, sur le pont (voir les images de ce yacht, dans la galerie ci-dessus).

Un bateau plutôt lourd mais très rapide en mer

Ce bateau pèse est un poids-lourd de 93 tonnes, mais grâce à ses deux moteurs de 1 900 chevaux et son carbone majoritaire sur la coque extérieure, il peut atteindre la vitesse de 28 noeuds, où l’équivalence proche de 50 km/h.