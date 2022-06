Cristiano Ronaldo, bienvenue dans sa future et incroyable maison à 20 M€

Cristiano Ronaldo voit grand pour son après-carrière.

Quand on aime, on ne compte pas. Tel est le dicton par lequel vit Cristiano Ronaldo. Si l’attaquant superstar de Manchester United travaille sur son après-carrière depuis plusieurs années, la réalisation d’un de ses désirs prend du temps à se concrétiser. Il s’agit de son incroyable maison de « retraite », au Portugal. A l’origine, celle-ci devait coûter près de 12 millions d’euros, mais la flambée des prix a fait grimper l’addition à près de 20 millions d’euros, d’après les informations du média britannique The Sun.

Une demeure à 20 millions d’euros pour Cristiano Ronaldo

La hausse des prix des matériaux n’empêchera pas le quintuple Ballon d’or d’obtenir ce qu’il veut pour lui et sa famille, bien que le coût ait quasiment doublé l’investissement consenti par l’ancien merengue. Une source proche du dossier a résumé la situation à The Sun :« Il a recherché la perfection tout au long de sa carrière de footballeur, et il veut la même chose en dehors du terrain. » Cette demeure se trouve à Quinta da Marinha, région faisant partie du parc naturel de Sintra-Cascais, aussi appelée la « Riviera portugaise ».

Elle servira pour l’après-carrière du joueur portugais

Si les clichés de la demeure se font rares, ceux qui sont partagés laissent entrevoir une maison moderne sur deux étages, très éclairée et avec un jardin conséquent. D’après le média britannique, le bien de Cristiano Ronaldo disposera d’une piscine intérieure, ainsi que d’une annexe permettant à sa mère, dont il est très proche, d’y vivre. Grand amateur de voiture, le Mancunien aura l’opportunité de protéger ses bolides dans un garage comportant jusqu’à 20 emplacements. Les travaux sur la propriété devraient se terminer en fin d’année 2023.