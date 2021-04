Cristiano Ronaldo, bienvenue dans son appartement à 7,2 M€. Le plus cher de Lisbonne

Un coin de paradis sur les hauteurs de Lisbonne.

L’immobilier est un terrain de prédilection pour Cristiano Ronaldo. Il y a les biens qu’il achète dans un but commercial, il développe avec le groupe Pestana une chaîne hôtelière, il est vrai quelque peu mise à mal par la crise. Avec, ce que le footballeur de la Juventus Turin acquiert pour son plaisir et confort personnel. Cet appartement de 287 m2, au coeur de Lisbonne est dans cette catégorie.

7,2 millions pour l’appartement le plus cher de la capitale

Ce n’est rien de moins que la résidence la plus chère de la capitale du Portugal, au prix de 7,2 millions d’euros par an. Cette saison 2020-21 doit rapporter à CR7, la coquette somme de 118 millions d’euros, à l’addition de tous ses revenus. C’est bien assez pour cet appartement. Lequel, situé au 20e et dernier étage d’un immeuble dans la rue Castilho, offre une vue à 360 degrés sur toute la région environnante.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez dans un confort absolu

A ce prix, naturellement, les prestations sont de très haut de gamme. Il y a, par exemple, deux piscines ; une à l’extérieur, l’autre intérieure avec hydromassage. Egalement une salle de jeux, une de ciné et forcément, une pour le sport et la remise en forme. Indispensable pour un athlète de son calibre. La terrasse avec le bassin à débordement est ce qu’il y a de plus beau, au moins pour la carte postale. Cet appartement exclusif, on vous le montre en images, à travers la galerie ci-dessus.