Cristiano Ronaldo, comment il a perdu une fortune avec la vente d’un appartement

Cristiano Ronaldo n’a pas eu l’oeil aiguisé avec l’achat de son appartement dans la Trump Tower.

Cristiano Ronaldo est un homme qui ne laisse rien au hasard. Sur le terrain, comme en dehors, le Portugais réfléchit toujours à comment bien gérer, son après-carrière. L’immobilier est l’un de ses investissements les plus récurrents. Que ça soit seul ou dans le domaine de l’hôtelerie avec Pestana, l‘attaquant cherche toujours les bons coups. Mais, comme tout être humain, il lui arrive de faire des erreurs. C’est le cas de son appartement dans la Trump Tower qui a été vendu à perte, en fin d’année dernière.

Une perte à 10 millions d’euros pour la vente de son appartement

En 2015, l’attaquant portugais s’était offert un appartement dans la Trump Tower, en plein New York, avec vue sur Central Park, pour un prix de 16,3 millions d’euros. Un investissement qui s’est avéré trop coûteux, puisque celui-ci s’est récemment vendu, à environ 6,3 millions d’euros selon le média spécialisé, Realtor, soit une perte approximative de 10 M€, en un peu moins de sept ans.

Le nom Trump n’a pas joué en faveur de Cristiano Ronaldo

Les raisons derrière cette perte seraient multiples, mais certaines sont directement dues au personnage qu’est Donald Trump. Des controverses à tout va, qui ont même poussé des personnes, en 2017, à lancer une pétition, pour que CR7 se débarrasse de son appartement. A ça, il faut ajouter la présence de services secrets et de mesures de sécurité accrues dans le complexe, puisque l’ancien président des Etats-Unis et sa famille y habitent. Cela a rendu les visites de l’appartement difficiles, voire impossibles, pour les potentiels acheteurs.

La pandémie n’a pas aidé à la vente du bien du Portugais

Une autre raison est le fait que Cristiano Ronaldo a acheté l’appartement à un prix bien trop élevé en 2015. Quatre ans ont suffi au joueur pour abdiquer, et se décider à le mettre en vente. Aux environs de 8 millions, la baisse était déjà de 50%, par rapport à son prix original. La pandémie, se propageant qu’un an plus tard, n’a fait qu’empirer les choses. Donnée à 7 millions d’euros en 2020, la valeur de l’appartement ne cessera de chuter, avant d’atteindre les 6,3 M€, fin 2021.