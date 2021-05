Cristiano Ronaldo déménage ses voitures. Panique à Turin !

Cristiano Ronaldo supervise le déménagement de ses supercars.

C’est une séquence qui circule sur les réseaux sociaux et dont se fait notamment l’écho, l’agence de presse italienne, ANSA. Au départ, l’information est signée du site Per Sempre Calcio qui s’interroge sur le déménagement dernièrement opéré, chez Cristiano Ronaldo, à Turin. Le footballeur portugais est reconnaissable de dos à l’image, et les bolides transférés dans un camion seraient les siens.

Les voitures de Cristiano Ronaldo en direction de Lisbonne

L’on y voit notamment une Ferrari et un 4×4 Mercedes qui semble être modèle Classe G, du constructeur allemand. Et le camion dans lequel sont rangées les précieuses, car couteuses voitures, est celui d’une entreprise basée… à Lisbonne. Au Portugal. Il n’en fallait clairement pas plus, pour enflammer la toile et les tifosi. C’est que ce déménagement, de surcroît discrètement effectué de nuit, soulève bien des questions, alors que l’avenir du quintuple Ballon d’or avec la Juventus, est très incertain.

La rumeur d’un retour aux sources prendrait-elle de l’épaisseur ?

Cela accréditerait peut-être l’idée récemment lancée par Record au Portugal, d’après lequel, CR7 envisagerait de rentrer aux sources du Sporting qui l’a formé, pour achever sa carrière professionnelle. Le média sportif portugais, ajoutant que l’opération devenait réalisable, parce que Nike, l’équipementier du joueur, va à l’avenir habiller ceux du Sporting. Certes, c’est encore très (trop ?) peu, pour en tirer des conclusions, mais le doute existe bel et bien.