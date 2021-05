Cristiano Ronaldo, du Sporting à la Juve, l’évolution de son salaire en carrière

Cristiano Ronaldo avait dépassé le million d’euros de gain avant sa majorité. Et le milliard, avant les 40 ans !

Cristiano Ronaldo est à un autre moment charnière de sa carrière. Peut-être le dernier, ce n’est donc pas le moins important. Dans un an, presque tout pile, il sera en fin de contrat avec la Juventus Turin, à moins que la Vieille Dame ne le prolonge. C’est peu sûr, car l’attaquant portugais pèse lourd sur les charges du club, avec son salaire conséquent, qui n’est autre que le deuxième plus élevé de la planète football.

Sur le podium des footballeurs les mieux payés du monde

A 36 ans, il gagne 40 millions d’euros brut la saison, pour porter le maillot blanc et noir. Vingt ans plus tôt, le quintuple Ballon d’or débutait sa carrière dans le foot professionnel, avec son club formateur, le Sporting. Il a 17 ans et revendique déjà un salaire annuel proche du million d’euros. Un an plus tard, il quitte le Portugal pour l’Angleterre et Manchester United. Il signe à peine majeur, en 2003, un premier contrat de cinq ans. Qui sera prolongé d’autant et revalorisé, deux ans plus tard. Et encore en 2007, jusqu’en 2022.

Cristiano Ronaldo entre dans le top 10 à 22 ans

Avec 640 000 euros brut mensuels, il entrera alors dans le top 10 des footballeurs les mieux payés de son époque, et le sixième de la Premier League au même niveau que Thierry Henry. Cristiano Ronaldo n’attendra pas la fin de son contrat pour accepter ce qui est longtemps resté, le transfert le plus cher de l’histoire de la discipline, à 94 millions d’euros, payés par le Real Madrid. A cette occasion, son salaire explose, et il ne cessera plus de croître par la suite.

+ 420% l’augmentation de son salaire entre Manchester United et la Juventus

Entre son dernier contrat mancunien et l’actuel qu’il a, avec la Juventus Turin, le salaire de Cristiano Ronaldo a gonflé de 420%. Le Real Madrid l’a prolongé trois fois, soit autant d’occasions pour le crack portugais d’élever encore sa rémunération. Il n’est jamais plus sorti du top 10 des footballeurs les mieux payés du monde, depuis les Red Devils, bien qu’il a parfois reculé, quand la Chine s’est soudainement éveillée à la chose du football, en recrutant à tour de bras et contre des salaires disproportionnés.

Sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’en 2022

CR7 a encore au moins un contrat fourni à négocier, avant de peut-être raccrocher définitivement les crampons. Son hygiène de vie irréprochable, même avec les années qui passent, l’autorise à faire du rab dans le grand bain des pros. Si son corps dit oui, la tête et l’envie suivront-elles ? C’est bien possible…

L’évolution du salaire de Cristiano Ronaldo en carrière