Cristiano Ronaldo est à 19/1 pour devenir le prochain coach de Manchester United

Cristiano Ronaldo rendra-t-il le maillot, pour le costume de coach de Manchester United ? Les bookmakers anglais n’écartent absolument pas l’idée.

Car, en ce moment, ça s’agite à la « sack race », celle qui « condamne » les entraîneurs de la Premier League, chez les bookmakers britanniques ; le but étant pour leurs clients, de miser sur le prochain coach remercié. C’est cynique, mais ça cartonne, et en ce moment donc, Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, tient largement la corde ; à 2 contre 7 (soit 7 fois la mise à gagner pour un départ à 2), ce sera lui le prochain remercié, après Steve Bruce, de Newcastle, récemment.

Solskjaer pas encore viré, les bookmakers pensent au prochain

Il ne l’est pas, ou pas encore, que déjà les opérateurs anticipent sur le prochain entraîneur, qui prendra la place du Norvégien sur le banc. Ils sont trois principalement favoris, Antonio Conte cote à 8/11), Brendan Rodgers (6/1) et Zinedine Zidane (9/1) ; six, si l’on élargit à Erik ten Hag (11/1) et l’actuel technicien du PSG, Mauricio Pochettino (11/1). Mais ce dont nos voisins anglais remarquent surtout, c’est la cote attribuée à Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo en outsider pour occuper le poste à Manchester United

A 19 contre un, ce sera lui, le prochain entraîneur de Manchester United, à la suite du départ de Solskjaer. C’est une hypothèse lointaine, mais pas déconnante non plus, elle est donnée plus sûre que le reste des pistes avancées parmi lesquelles, Ralf Rangnick (20/1), Lucien Favre (20/1), Massimiliano Allegri (20/1), ou Leonardo Jardim à 25/1 et Laurent Blanc, à 33/1.