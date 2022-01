Cristiano Ronaldo, l’histoire derrière son blocage du site Transfermarkt

Cristiano Ronaldo n’a pas goûté à l’estimation de Transfermarkt donnée à son égard. Le patron du site s’en souvient encore.

Cristiano Ronaldo est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. L’attaquant portugais collectionne les records et prouve continuellement son dévouement pour le sport. Comme tout grand champion, CR7 est orgueilleux. Et quand il juge que quelqu’un lui manque de respect, il le fait savoir. C’est ce qui est arrivé à Transfermarkt en début 2020, quand le site s’est fait bloquer par la star lusitanienne sur Instagram, après ne l’avoir valorisé “qu’à” 75 millions d’euros.

Transfermarkt, bloqué par Cristiano Ronaldo pour l’avoir sous-évalué

Transfermarkt est ce célèbre portail web allemand devenu la référence, pour l’évaluation de la valeur marchande d’un joueur. En mars 2020, le site a publié sur son compte Instagram, “le onze-type des joueurs de Jorge Mendes”. Dans ce post, CR7 possédait la deuxième plus grosse valeur marchande après Bernardo Silva, alors estimé à 100M€. Cela n’a pas plu au quintuple Ballon d’Or, qui s’est chargé de le faire savoir, directement à qui de droit.

L’ex-Turinois pas satisfait de l’explication donnée par le site allemand

«Il a d’abord envoyé un message à nos gars s’occupant des réseaux sociaux, explique Christian Swartz, un responsable de Transfermarkt, à The Athletic. Ils lui ont répondu et expliqué pourquoi, en lui disant : « tu es de loin le numéro un dans les joueurs de ta tranche d’âge ». Je pense qu’il y avait une différence de 36 à 60 millions d’euros (sur le suivant de Ronaldo, dans sa tranche), puis il a envoyé des smileys, et ensuite il nous a bloqués.» Cristiano Ronaldo a fini par plier bagages, un peu plus d’un an après, direction Manchester United, pour un transfert à 15 millions d’euros, hors bonus.