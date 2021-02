Cristiano Ronaldo, Messi et les 7 maisons de footballeurs les plus chères

La famille Messi vit depuis des années dans une même belle et grande maison.

C’est un classement forcément subjectif, car il repose sur les maisons connues et sûrement ignore-t-on beaucoup de choses du patrimoine des footballeurs les plus fortunés. Mais le journal The Sun a dressé une hiérarchie parmi les vedettes du ballons ronds, qui ont les résidences les plus chères. Avec des retraités sportifs et Cristiano Ronaldo et Messi pour les seuls en activités.

Cristiano Ronaldo et Messi seuls en activité

Leurs maisons respectives, nous les avons déjà longuement détaillées. Que ce soit celle de La Pulga, dans le coin tranquille de Bellamar, estimée à près de 8 millions d’euros. Ou, plus chère, la double résidence de Cristiano Ronaldo, à l’ouest de Turin, dans une zone très protégée. Y est aussi la demeure madrilène de Kaka, qui l’a gardé après son départ en MLS, pour la louer à d’autres footballeurs. Gareth Bale est le dernier à l’avoir habité.

45 M€ l’estimation de la maison de Beckham

Enfin les maisons de Wayne Rooney et de David Beckham qui s’évaluent en dizaines de millions d’euros. Celle du premier à un prix pourtant deux fois inférieur à l’autre. C’est dire. Pour Rooney, c’est l’énormité de la propriété qui justifie son prix. Les Anglais l’appellent « le Manoir Morrisons », référence à un distributeur britannique, parce qu’elle aussi grande qu’un supermarché. Quant à la maison des Beckham, elle au coeur de Londres, dans un quartier ultra select. Elle abrite huit chambres, une salle de sport, un spa et un sauna et vaut, après travaux de rénovation du couple, près de 45 millions d’euros

La double maison de Cristiano Ronaldo à Turin.

Les 7 maisons de footballeurs les plus chères

7. John Terry = 5,7 M€

6. Nicky Butt = 6,3 M€

5. Kaka = 7 M€

4. Lionel Messi = 8 M€

3. Cristiano Ronaldo = 9 M€

2. Wayne Rooney = 23 M€

1. David Beckham = 45 M€