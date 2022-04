Cristiano Ronaldo offre ces incroyables crampons à son effigie, à son fils

Plus de 300 heures pour composer cette paire de Mercurial Vapor 4, à la gloire de CR7.

Depuis le début de sa carrière, Cristiano Ronaldo a chaussé de nombreuses paires, afin de devenir le meilleur buteur de l’histoire. L’une d’entre elles semble avoir marqué la mémoire du Portugais : la Mercurial Vapor 4. Cette dernière est celle qu’il portait lors de sa première saison, à Manchester United, en 2003-2004. CR7 a fait appel à SWithADot, un expert en customization de crampons, pour offrir une paire personnifiée à son fils. Le design global des chaussures est à l’effigie de l’attaquant.

Des crampons personnalisés pour le fils de Cristiano Ronaldo

Il s’agit d’un cadeau très élaboré pour CR7 Junior. Plus de 340 heures de travail pour arriver au résultat voulu. Sur le devant de la paire apparaît le quintuple Ballon d’or, lors de son retour victorieux à Old Trafford. L’arrière de la chaussure est utilisé pour rendre hommage à l’antre des Red Devils, tandis que le flanc est réservé au numéro du joueur (le 7), et au diable du logo mancunien. Il est intéressant de voir que la semelle est marquée d’un bouc, référence au terme anglais « GOAT », acronyme signifiant le meilleur de tous les temps.

SWithADot n’est pas inconnu des stars du football

D’après l’expert en personnalisation de crampons, Nemanja Matic, coéquipier de Cristiano Ronaldo, a aidé dans le processus. L’artiste n’en n’est pas à son coup d’essai. Plusieurs fois par le passé, il a partagé des clichés de chaussures customisées sur mesure pour des grands noms du sport. Par exemple, l’ancien du PSG Javier Pastore a fait appel à lui, pour reproduire les personnages préférés de ses enfants, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang, alors encore joueur d’Arsenal, a opté pour un design Black-Panther, de l’univers Marvel.