Cristiano Ronaldo perd une fortune avec cet investissement (chez Donald Trump)

Cristiano Ronaldo n’a pas eu ici le nez creux, avec l’achat de son appartement, à New York.

C’est un exemple de réussite sportive, doublée de succès dans le monde des affaires. Mais il arrive aussi, à Cristiano Ronaldo, de perdre. Sur son terrain de jeu favori et parfois en dehors. A l’exemple de son ruineux achat consenti, à New York. Sur la fin de l’année 2015, CR7 a fait l’acquisition d’un appartement de luxe, situé dans la Trump Tower.

Cristiano Ronaldo chercherait à vendre son appartement new yorkais

Très exactement, au 63 étage de celle-ci, sur une surface de 340 mètres carrés avec trois chambres et autant de salles de bain, plus une vue panoramique sur Central Park et Manhattan. Mais ce qui devait être une pépite en son époque donnerait aujourd’hui « des maux de tête », au footballeur portugais, ainsi que le rapporte le Mundo Deportivo, qui évoque le sujet.

Trop associé à Trump et un prix qui s’effondre de moitié

Car en effet, acheté 15 millions de dollars, l’appartement en question serait depuis quelques années disponible à la vente. Et cela, écrit Vanity Fair, par la pression de fans de joueurs qui l’exhorteraient à céder son bien, trop associé au milliardaire et ancien président des Etats-Unis. Mais à un prix très inférieur au coût de départ, puisque proposé à 9 millions de dollars, initialement, il ne le serait plus désormais « qu’à » 7,5 millions, soit la moitié de ce qu’il a été acheté !