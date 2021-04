Cristiano Ronaldo plus que Messi pour les joueurs de Fortnite

Si Neymar sera le 1er footballeur à avoir son avatar dans l’univers Fortnite, c’est Cristiano Ronaldo que les gamers préfèrent.

L’univers Fortnite, est présent depuis quelques années dans le football, notamment avec la célébration d’Antoine Griezmann, un geste qui porte un nom : « Take The L ». Ainsi, les fans du sport sur rectangle vert sont ceux qui sont le plus présents sur le jeu, à hauteur de 20 %, à égalité avec le basket-ball. D’après l’outil Global Fan Profiles, de YouGov, le joueur préféré des gamers, est Cristiano Ronaldo (52 %), devant le Ballon d’Or en titre, Lionel Messi (47 %), et le Brésilien Neymar (41%).

Ronaldo devant Messi, mais…

Cristiano Ronaldo est leader, mais dans ce classement, il est possible de valider plusieurs joueurs à la fois, on ne se contente pas de voter pour un unique footballeur. Un gamer peut donc aimer à la fois le joueur de la Juventus de Turin, et l’international Argentin. Dans cette liste à 5, un seul Français apparaît, et c’est Kylian Mbappé, avec près de 27 %. Son jeune âge et la folie qui l’entoure, sont peut-être des explications à ce positionnement. Non, les passionnés de ballon rond, ne jouent pas seulement à FIFA.

Neymar, est le premier footballeur à se joindre contractuellement à l’univers de Fortnite. Au moment de l’officialisation, le 13 mars dernier, Nate Nanzer, un responsable d’Epic Games, éditeur du jeu, a rappelé l’importance du sport, à l’AFP : « Le sport tient une grande place dans la vie de nos joueurs, c’est très important pour nous d’avoir un représentant sportif dans le jeu. De la même manière que dans Fortnite, vous pourrez désormais jouer avec l’un des plus grands joueurs de football du monde. » Pour rappel, la star du PSG est un grand consommateur de jeux virtuels.