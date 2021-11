Cristiano Ronaldo pose avec Amad Diallo et une montre incroyable à 1,5 M€ !

Le prix d’une magnifique maison, au poignet de Cristiano Ronaldo.

C’est une image, à première vue sans trop d’importance, entre deux hommes, coéquipiers dans le monde professionnel, qui se réjouissent bras dessus, bras dessous, de poser ensemble sur les réseaux sociaux. En story pour Amad Diallo, qui a partagé le cliché sur sa page Instagram. Il est accompagné de Cristiano Ronaldo et pose avec le Portugais, au lendemain du match nul (2-2), de Manchester United à Bergame.

Une montre à près de 1,5 M€ au poignet de Cristiano Ronaldo

Détail remarquable au poignet de CR7 : sa montre, une pièce d’une rare exception, au prix de plus d’un an de salaire, de la moyenne des joueurs du championnat de France de Ligue 1. Soit une estimation donnée proche de 1,5 millions d’euros portés sur son seul poignet gauche. Cette montre est signée de la marque horlogère suisse, Franck Muller. Elle est d’un modèle Cintrée Curvex Tourbillon, avec la spécificité d’être en or blanc de 18 carates et faite de diamants.

L’attaquant de Manchester United dépasse le milliard de gains

Ils sont taillés en baguettes et selon les spécialistes de ce genre de produit d’exception, il s’en compterait pas moins de 600. Son nombre est limité, certains assurent même, qu’il s’agirait d’une pièce unique dans le monde. Cristiano Ronaldo a les moyens de ce plaisir, il aurait gagné selon les estimations données à son sujet, la coquette somme de 1,12 milliards de dollars, depuis le début de sa carrière de footballeur!