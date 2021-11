Cristiano Ronaldo possède la Rolex la plus chère jamais créée

La Rolex au poignet de Cristiano Ronaldo est la plus chère signée de la marque.

Une autre « performance » unique, pour Cristiano Ronaldo qui, ici, ne doit rien à son talent. Encore que c’est grâce au football, qui l’a rendu immensément riche, autant que célèbre, que Cristiano Ronaldo doit cette particularité, d’être le propriétaire de la montre Rolex la plus chère qui existerait sur la planète. Elle est d’un modèle GMT Master Ice, elle approche le demi million de dollars à l’achat (435 000 euros).

D’or blanc et de diamants la Rolex de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo l’a acheté en 2019, elle est en or blanc 18 carats et des diamants s’y ajoutent, à près de 30 carats. Il s’en compte 79 ronds sur le bracelet et le reste est taillé en baguettes, autour du cadran. Le boîtier est étanche jusqu’à une centaine de mètre, même s’il semble périlleux de plonger avec un tel bijou à son poignet. Cette montre, signée de la célèbre marque horlogère suisse, a une réserve de marche de 50 heures.

Des montres encore plus chères vues au poignet de CR7

Ça n’est toutefois pas la montre la plus chère en la possession de l’actuel attaquant de Manchester United. Tel que nous l’avons déjà montré, à Sportune, certaines sont des pièces exclusives, même uniques dans le monde, et elle dépasse largement le million d’euros à l’achat.