Cristiano Ronaldo, sa Bugatti à 2M€ pliée par un de ses employés

Cette Veyron, à la propriété de Cristiano Ronaldo, a débuté sa journée dans un fossé !

Ne s’improvise pilote d’une voiture dopée par un moteur de 1 200 chevaux qui veut. Il faut avoir un certain savoir faire pour dompter la bête. Nul ne sait à quel point la personne accidentée était qualifiée à ce sujet. Le fait est qu’elle a plié une Bugatti Veyron, sur une route de Majorque, tel que l’a repéré le média, Ultima Hora. Et le bolide a pour propriétaire, un certain Cristiano Ronaldo.

La Bugatti de Cristiano Ronaldo termine dans un fossé

C’est là, en effet, que séjourne l’attaquant portugais, avec sa compagne Georgina Rodriguez et les enfants, dans le cadre de leurs vacances d’été. Selon le média espagnol, c’est un employé du joueur de Manchester United qui a perdu le contrôle de la rare et chère Veyron, puisque estimée proche de 2 millions d’euros. L’on ose imaginer le coût des réparations, quand l’on sait qu’un simple train de pneus sur une Bugatti peut coûter plus de 35 000 euros.

Cristiano Ronaldo’s Bugatti Veyron suffered an accident on Monday morning in the sa Coma urbanization in Bunyola, Mallorca. Apparently the Portuguese star was not inside the vehicle. pic.twitter.com/zXJcWenfxl — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 20, 2022

Lourde la facture au prix des pièces de la Veyron

Fort heureusement, ni le chauffeur, ni son passager n’ont été blessés. Outre la Veyron, Cristiano Ronaldo est aussi l’heureux propriétaire de sa grande et plus chère soeur, la Chiron. Il aurait aussi une toute nouvelle Centodieci, mais il ne l’a pas encore montré à l’image. A 6 millions d’euros cette dernière, pas sûr qu’à l’avenir, il la prête facilement…