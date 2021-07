Cristiano Ronaldo, salaire, contrat ce que la Juve lui propose pour le prolonger

Toutes les stars du foot se posent des questions. Mbappé au PSG, Salah à Liverpool, Messi au Barça… Et Cristiano Ronaldo, également, parce qu’il n’est plus qu’à un an de sa dernière saison avec la Juventus et que la Vieille Dame souhaiterait le conserver, pour tout ce qu’il apporte. Mais sans en payer ce que le Portugais coûte présentement.

A savoir, 31 millions d’euros net par an, qui font de lui l’actuel joueur le mieux payé du monde du football, tant que Lionel Messi n’a pas de contrat. C’est trop, pour une Juventus qui a vu ses revenus fondre de 13% en 2020, au début de la crise, et encore cette saison, avec de surcroît la perte sportive du titre. Pour solution adéquate, celle qu’avance le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Niolo Schira.

#Juventus and #CristianoRonaldo are set to discuss the contract extension until 2023 in the coming weeks (now the contract expires in 2022) in which #CR7 could spread his salary (€31M net) on 2-years (€20M/year). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 17, 2021