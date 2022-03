Cristiano Ronaldo s’offre cette montre à 1M$, assortie à sa Bugatti Chiron

Cristiano Ronaldo a fait fabriquer, par un célèbre designer américain, une montre unique qu’il voulait assortie à sa Bugatti.

Cristiano Ronaldo a le souci du moindre détail, dans la pratique de son sport. Et hors des pelouses de football, l’affirmation lui colle aussi à la peau, en témoigne sa toute dernière folie, commandée chez Jacob & Co, le designer de bijoux et montres de luxe, sûrement le plus coté de la planète. Ensemble, ils ont imaginé une pièce unique, au profit de l’attaquant de Manchester United.

Une pièce unique fabriquée pour et avec Cristiano Ronaldo

Unique, mais pas que, cette montre (à voir en détail, ci-dessus), qui s’intitule « Jacob & Co X Bugatti X CR7 », est supposée être portée, les jours où Cristiano Ronaldo sort sa belle et féroce, Bugatti Chiron. Car c’est de son exceptionnel bolide au tarif proche de 2,5 millions d’euros, dont elle emprunte les codes. « Les détails de la montre sont inspirés de l’extérieur et de l’intérieur de la voiture Bugatti Chiron CR7, de Cristiano Ronaldo », explique son concepteur à son sujet.

Inspirée de sa Bugatti Chiron à 2,5 M€

Elle incorpore 232 diamants blancs taillés en baguettes et 109 saphirs noirs, pour un total de pierres précieuses, de vingt-et-un carats. Le logo CR7 est visible au centre, sous la lunette. Son prix est estimé proche du million de dollars (910 000 €). Cristiano Ronaldo n’est pas à sa première pièce exclusive signée de Jacob & Co, nous en avions détaillés d’autres de son extraordinaire collection, dans le passé. Cela fait une vingtaine d’années, que le fondateur de la marque et Cristiano Ronaldo se côtoient.