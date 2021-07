Cristiano Ronaldo s’offre Time Square pour son 4e hôtel

Un quatrième vient d’ouvrir, en attendant la prochaine imminente, à Marrakech, car retardée par la crise sanitaire. Cristiano Ronaldo l’annonce sur ses réseaux sociaux, son dernier hôtel est prêt à recevoir la clientèle, pour séjourner dans la ville de New York. A Time Square, histoire de profiter d’un lieu culte de la Grosse Pomme.

L’hôtel Pestana CR7 est donc le quatrième, après ceux de Madère, Lisbonne et Madrid, construit par la collaboration du footballeur et du groupe Pestana. Situé non loin de la mythique salle, Madison Square Garden, où évoluent notamment les Knicks, en NBA, l’établissement se veut de standing et les nuits avoisinent les 150 euros, en moyenne.

What a magical date – 07.07 to introduce you to my new hotel @PestanaCR7 Times Square, in New York 🤩!

Book now and discover the coolest new hotel, in the best location in town!#PestanaCR7TimesSquare #PestanaCR7 pic.twitter.com/iD2JL8wPVA

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 7, 2021