Cristiano Ronaldo sort un nouveau bolide à 300 000€ après son triplé

Cristiano Ronaldo n’a de cesse d’impressionner. Encore une fois, le Portugais a fait taire les critiques, le week-end dernier, en inscrivant un triplé face à Newcastle. Il a permis à Manchester United de bien aborder son match retour en Ligue des Champions, face à l’Atletico Madrid, ce mardi 14 mars. Au surlendemain de son excellente performance, le joueur a été aperçu à l’entraînement avec un nouveau bolide, estimé à près de 300 000€.

A l’aube de la rencontre cruciale de mardi, CR7 s’est montré au volant d’une Aston Martin DBS Superleggera, couleur noire. Les modèles DBS incarnent les notions d’élégance, de vitesse, de confort et de performance. Ce bijou est une véritable fusée, puisqu’il peut atteindre les 340 km/h. Doté d’un moteur V12, et de 725 chevaux sous le capot, il ne lui faut que 3,4 secondes pour faire du 0 à 100 km/h. Ce n’est, pour autant, pas aussi rapide que sa Bugatti Chiron, qui le fait en 2,5 secondes.

Cristiano Ronaldo arrived at Man Utd training this morning in a new £200,000 convertible Aston Martin 🚙 pic.twitter.com/EzpiFjpq8c

— Fancy Di Maria (@FancyDiMaria_) March 14, 2022